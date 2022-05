FC Barcelone : Poker menteur autour de Dembélé

En Espagne, Dembélé est annoncé avec Mbappé et Messi



🔵 INFO LE PARISIEN | Le champion du monde Ousmane Dembélé, ne rejoindra pas le PSG cet été

Il n’entre pas dans les plans de Luis Campos, le futur homme fort du secteur sportif parisienhttps://t.co/GkZNqMqFKt



— Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 26, 2022

Sa destination est déjà marquée en rouge : ce sera le PSG de Mbappé et Messi. Espérons que les blessures le respectent et qu'il puisse montrer tout le talent qu'il a à l'intérieur, ce qu'il n'a montré que par petites gouttes pendant les cinq années qu'il a passées dans l'entité catalane", peut-on lire. Le jeu de poker menteur devrait encore continuer durant quelques semaines...

. Alors que du côté de l'Espagne, Ousmane Dembélé est annoncé du côté du PSG lors de ce mercato estival, les informations du Parisien dévoilent que l'international français ne viendra pas se joindre à Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar au Parc des Princes. Le quotidien explique que malgré quelques atouts (fin de contrat, proximité avec Mbappé...), l'ailier n'est pas désiré par Campos, notamment en raison d'une fragilité physique trop importante. En effet, celui qui est arrivé au FC Barcelone en 2017 afin de remplacer numériquement Neymar s'est surtout montré incapable d'enchaîner les rencontres, avec seulement 150 matchs disputés en 5 ans.De plus, le risque représenté par Dembélé dans un environnement aussi spécial que celui du PSG serait un frein aux yeux de Campos. Le Parisien explique par ailleurs qu' "un autre attaquant qui est ciblé par Campos", sans que le nom ne soit indiqué par la source.Si Le Parisien est affirmatif concernant le cas Dembélé, AS indique des points bien différents. D'après le média espagnol, le joueur aurait déjà communiqué à ses dirigeants qu'il n'allait pas prolonger avec le club catalan, n'étant pas en phase avec la proposition de prolongation transmise. "