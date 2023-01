C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel ! Memphis Depay quitte le FC Barcelone, où il était en difficulté, et s'engage à l'Atletico Madrid. L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais reste en Espagne et rejoint Antoine Griezmann et Thomas Lemar afin de remplacer Joao Felix, parti plus tôt au mois de janvier à Chelsea. Il s'est engagé pour deux ans et demi dans la capitale et aura à cœur de montrer qu'il peut réussir en Liga après un très bon passage en Ligue 1.

Lors de sa première année sous les couleurs des Blaugranas, Memphis Depay avait pourtant réalisé une bonne saison malgré les blessures. En 28 matchs de championnat, le Néerlandais avait inscrit 12 buts et délivré deux passes décisives. En revanche, en 2022-2023, la donne n'est pas la même. Le joueur âgé de 28 ans n'a pu participer qu'à deux rencontres en Liga. Il y a tout de même inscrit un but. Il n'a joué qu'un match de Ligue des Champions. Régulièrement blessé, l'ancien mancunien a tout de même participé à la Coupe du Monde avec les Oranje. Il y a atteint les quarts de finale et a été battu aux tirs au but par l'Argentine.