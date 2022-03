Limité financièrement, le FC Barcelone cherche à se renforcer sans ruiner. Outre la piste conduisant au milieu de terrain ivoirien Franck Kessié (Milan AC), les dirigeants blaugrana seraient sur les rangs pour un autre joueur en fin de contrat le 30 juin prochain, en l'occurrence Noussair Mazraoui. Le latéral droit de l'Ajax Amsterdam, auteur d'une saison probante (5 buts et 4 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues jusqu'alors), a pris la parole afin de calmer les rumeurs, aussi insistantes les unes que les autres, apparues sur son compte ces dernières heures.

"Il n'y a rien de concret"

"Je n'ai toujours rien signé avec Barcelone. Il n'y a rien de concret. Je ne suis même pas près de le faire. Sinon, je serais honnête et je le dirais", a déclaré Mazraoui au micro de la télévision néerlandaise après la défaite contre Benfica (0-1), mardi en Ligue des Champions. Egalement annoncé en Bundesliga, où le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont coché son profil, celui qui n'a pas apprécié de voir la Fédération marocaine annoncer sans consultation son retour parmi les Lions de l'Atlas n'a donc pas fini d'occuper la rubrique des transferts.