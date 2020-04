L'ancien président de l'Inter Milan Massimo Moratti a indiqué que le club lombard a des vues sur Leo Messi. Mais le Barça n'aurait pas pris la menace des Nerazurri au sérieux. Les dirigeants Blaugrana estimeraient que cette approche interiste pour La Pulga est une réponse à l'intérêt du Barça pour Lautaro Martinez. Ce ne serait néanmoins pas le cas, car l'Inter voudrait vraiment Messi.

Messi mécontent au Barça ?

C'est en effet ce qu'affirme un média argentin. "Leo dispose également d'une offre des Newell's Old Boys pour revenir au pays, a révélé la chaîne de télévision locale TNT Sports. Mais l'Inter pousse. La décision reviendra à Messi mais l'Inter y travaille vraiment." Récemment, les dirigeants du Barça ont commis plusieurs impairs. Notamment dans la gestion du dossier de la baisse des salaire des joueurs. La direction Blaugrana avait laissé entendre que les joueurs rechignaient à baisser leurs émoluments en pleine crise de coronavirus. Or, les coéquipiers de Piqué étaient totalement d'accord pour effectuer ce geste de solidarité. Messi n'avait guère apprécié les sous-entendus et s'était d'ailleurs fendu d'une mise au point sur son compte Instagram. Et si l'Inter en profitait pour parvenir à ses fins ?