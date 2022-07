FC Barcelone : Lewandowski a signé pour 4 ans avec le club

C'est enfin officiel. Après 8 saisons passées au Bayern Munich et 344 buts inscrits en 374 rencontres, Robert Lewandowski quitte le club bavarois et est un joueur du FC Barcelone. Ce mardi, l'attaquant âgé de 33 ans s'est engagé pour les 4 prochaines saisons en faveur de la formation entraînée par Xavi, quelques jours donc après l'accord de principe entre les deux clubs, datant de samedi.

Une clause libératoire à 500 millions d'euros

"Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros plus 5 en variables. Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros", précise le communiqué du Barça. Présent depuis lundi aux États-Unis auprès de ses désormais nouveaux coéquipiers, le deuxième du dernier classement du Ballon d’Or derrière Lionel Messi s'était déjà confié sur cette nouvelle aventure auprès de la chaîne TV du Barça.





"C'était une décision facile à prendre. Le Barça est de retour et je veux aider l'équipe à retrouver le top niveau européen", disait celui qui avait expliqué bien connaître la philosophie mise en place par Xavi. Le Barça sera mobilisé par le US: Summer Tour 2022 avec des oppositions face à l'Inter Miami CF (dans la nuit de ce mardi à mercredi), le Real Madrid (24), la Juventus (27) et les New York Red Bulls (31). Robert Lewandowski, lui, sera bien sûr attendu, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions alors que le FC Barcelone n'a plus triomphé dans la reine des compétitions de clubs depuis 2015 et un succès obtenu contre la Juventus Turin, en 2015 (3-1).