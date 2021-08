FC Barcelone : Le club voudrait 50 millions d'euros pour lâcher Griezmann

Le feuilleton d'un possible retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid n'est pas terminé. Alors que cela semblait complètement terminé depuis quelques semaines, les négociations ont repris entre le FC Barcelone et le l'équipe dirigée par Diego Simeone depuis jeudi soir, selon des informations dévoilées par RMC Sport. Un temps évoqué durant la matinée de ce mardi, l'échange entre le champion du monde 2018 et Joao Félix n'aura pas lieu suite au refus des dirigeants Colchoneros, comme l'explique L'Equipe. Cependant, les deux clubs travaillent autour d'autres alternatives.

Concrètement, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid entre 2014 et 2019 aurait deux possibilités pour retourner sous la direction de Diego Simeone : sous la forme d'un transfert sec ou un prêt avec option d'achat. L'Equipe relate que le Barça réclamerait une somme proche des 50 millions d'euros afin de lâcher Griezmann. Si tel devait être le cas, un contrat de trois saisons attendrait Griezmann chez le champion d'Espagne en titre.

L'autre option consisterait à un prêt d'une saison avec option d'achat. Arrivé du côté du Camp Nou lors de l'été 2019, Griezmann n'a jamais vraiment convaincu sur la durée au sein du club catalan, et pourrait possiblement retrouver quelques couleurs s'il devait retourner dans un Atlético de Madrid qu'il connaît à la perfection. Sous ce maillot, il avait notamment remporté la Ligue Europa, en 2018 face à l'OM avec un doublé (3-0) ; participant également à la finale de la Ligue des Champions en 2016, perdue face au Real Madrid.