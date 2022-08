FC Barcelone : Le club va récupérer 100 millions d'euros

Le plafond salarial fixé par la Liga respecté



Le FC Barcelone annonce la vente de 24,5% de Barça Studios à https://t.co/KobeD3SwbZ, pour une valeur de 100 millions d'euros, afin d'accélérer la croissance de la stratégie audiovisuelle et de blockchain, NFT et Web.3 du Club.

Plus d'infos 👉 https://t.co/IGmJgXK2Ko pic.twitter.com/itrl2fBs3F



— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 1, 2022

Le FC Barcelone continue les opérations afin d'avoir une marge de manœuvre plus ample sur le marché des transferts. Ce lundi, en marge la présentation de Jules Koundé comme nouvelle recrue, le président Joan Laporta a annoncé avoir trouvé un nouvel accord. Ce dernier a été validé par les Socios et est centré autour. "a ainsi indiqué le dirigeant, dans des propos rapportés par l'AFP.Fin juin, le FC Barcelone avait déjà vendu 10 % de ses droits de diffusion concernant le championnat espagnol pour les 25 prochaines années au fonds d’investissement Sixth Street, pour un montant de 207,5 millions d’euros. Par la suite, le deuxième du dernier championnat d'Espagne avait annoncé la cession de 15 % supplémentaires à cette même société pour un montant estimé à 330 millions d’euros par la presse catalane.alors que le Barça reprendra la Liga version 2022-2023 le 13 août prochain, au Camp Nou contre le Rayo Vallecano., a également participé à l'obtention de liquidités pour être actif sur le marché des transferts. Alors que Bernardo Silva, l’élément de Manchester City, est ciblé comme possible prochain renfort, Frenkie de Jong pourrait lui quitter le club catalan au sein duquel il évolue depuis 2019.