Tandis que Joan Laporta, le président du club, ne cesse d’affirmer à ceux qui veulent l’entendre que tout est sous contrôle et qu’il n’y a pas de quoi s’alarmer, il semblerait que le cas Lionel Messi commence à devenir préoccupant à Barcelone. C’est ce que suggèrent les propos lâchés par Ronald Koeman, l’entraineur, dans une interview à Cope.

Koeman préfère garder espoir

Le technicien hollandais a reconnu qu’il y avait bel et bien une « inquiétude », tout en affirmant qu’il reste « confiant » quant au dénouement positif de ce dossier. « C’est important pour la Liga », a-t-il ajouté. Un avis que ne doit peut-être pas partagé Javier Tebas, opposé à la moindre concession à même de permettre au Barça de verser à son joueur vedette le salaire qu’il désire. Koeman a ensuite poursuivi en soulignant que l’incertitude crée de l’inconfort et que ce n’était pas une situation idéale pour préparer la nouvelle saison : « Il est important de savoir sur quels joueurs on va pouvoir compter. Nous savons savons qu'il y a une limite (à avoir dans l’effectif), nous sommes en pré-saison et le travail est en cours ». Pour rappel, la date de la reprise de la Liga est programmée les 14 et 15 aout prochain.