Champion en titre en Liga, l'Atlético de Madrid est beaucoup moins fringuant cette saison. Quatrième du championnat, le pensionnaire du Wanda Metropolitano est largué depuis longtemps dans la course au doublé, puisqu'il compte pour l'heure 15 unités de retard sur le Real Madrid, l'actuel leader. Les Colchoneros n'en préparent pas moins le prochain exercice et ont dans l'idée d'attirer un cadre du FC Barcelone.



Comme le révèle Sport, l'Atlético a de bonnes chances de parvenir à débaucher Sergi Roberto. Alors qu'il fait presque partie des meubles au Barça, le milieu de terrain (capable également d'évoluer au poste de latéral droit) ne souhaiterait pas prolonger en Catalogne. Le média espagnol rappelle également que Sergi Roberto sera libre comme l'air dès le mois de juin prochain, date à laquelle prendra fin son contrat barcelonais.



Toujours selon Sport, les recruteurs de l'Atlético de Madrid auraient déjà fait une offre pour récupérer le joueur qui est sur le flanc depuis novembre dernier, en raison d'une blessure. Quelques mois après avoir rapatrier Antoine Griezmann, les Madrilènes semblent plus proches que jamais de s'offrir un deuxième blaugrana.