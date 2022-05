Ce n'est plus qu'une question de jours, a affirmé Kylian Mbappé dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Dans très peu de temps donc, les supporters du Paris Saint-Germain, du Real Madrid (ou d'un troisième club surprise) sauront où évoluera le prodige tricolore la saison prochaine. Une chose est sûre, il n'ira pas au FC Barcelone. Joan Laporta l'a confirmé.



Et si Kylian Mbappé ne portera pas le maillot blaugrana, ce n'est pas uniquement parce qu'il n'en a jamais été vraiment question, mais peut-être surtout parce que Barcelone n'a pas les capacités financières suffisantes pour l'accueillir. Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, le patron du club catalan a abordé le sujet, tout en balançant gentiment sur l'attaquant parisien. "Mbappé demande entre 40 et 50 millions d'euros net par an. Il veut 50 net. Payer des salaires de 25, 30 ou même 40 millions net, c'est quelque chose que nous ne ferons plus."

Laporta aigri ?



Vérité absolue ou propos un brin aigri de se voir devancé par le grand rival madrilène dans le cœur de Kylian Mbappé ? Pour l'heure, le FC Barcelone reste concentré sur le dossier Robert Lewandowski. Si l'affaire venait à se conclure, les observateurs ne manqueront pas de jeter un œil au salaire offert au goleador polonais.