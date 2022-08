Koundé loue le discours de Xavi

Jules Koundé est un nouveau joueur du Barça. L’international tricolore a été présenté ce lundi sous ses nouvelles couleurs. Après avoir exprimé le bonheur qu’il avait de rejoindre le géant catalan, l’ancienBordelais est revenu sur les conditions de son arrivée.Des explications qui diffèrent de celles émises il y a quelques jours par le directeur sportif sévillan, Monchi."Il est vrai que j'avais la possibilité de signer à Chelsea, mais nous devions attendre si le Barça pouvait trouver un accord avec Séville, a-t-il révélé. Quand j'ai vu que c'était possible, j'ai choisi le Barça, car j'étais très clair sur le projet.": "Ma connaissance de la Liga va faciliter mon adaptation, mais l'important est de bien comprendre le style du Barça, ce que l'entraîneur me demandera et de connaître mes coéquipiers."« Les conversations avec Xavi ont été très fluides. J'ai toujours ressenti l'affection de l'entraîneur et son désir que je vienne ici et c'est très important pour moi à ce stade de ma carrière, a-t-il souligné. Xavi m'a demandé de continuer à faire la même chose qu'à Séville : être agressif, prendre le ballon derrière et être dévoué dans tout ce qu’exige le Barça."