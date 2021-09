FC Barcelone : Henry pour remplacer Koeman ?

Le FC Barcelone connaît une saison 2021-2022 compliquée. Pas forcément à la hauteur des attentes, actuellement huitième de Liga, le club catalan affronte ce jeudi soir Cadix dans un déplacement très important, déjà (22 heures). Alors que les relations entre Ronald Koeman et son président, Joan Laporta, sont au mieux fraiches, et au pire tendues, de nombreux noms sont cités afin de possiblement remplacer le technicien hollandais en cas d'un éventuel départ. Ce jeudi, Mundo Deportivo évoque le nom de Thierry Henry, comme ceux de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, et Xavi, actuellement en poste avec Al-Sadd, au Qatar.

Henry entraîne les attaquants de la sélection belge



Selon la source, c'est bien l'ancien métronome du Barça qui aurait les faveurs des dirigeants, notamment en raison de sa connaissance de l'environnement du club, toutefois Laporta ne voudrait pas le griller avec une possible expérience trop rapide. Celui de Thierry Henry est également cité alors que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus entraîne également les attaquants de la sélection belge. Bien connu du Barça, car il y a évolué en tant que joueur entre 2007 et 2010, le natif des Ulis reste sur des expériences manquées en tant qu'entraîneur principal à Monaco et Montréal. Au sein du club de la Principauté, il avait été licencié après seulement trois mois à la tête de l'équipe. Dans un entretien accordé au Parisien, il avait expliqué ne pas ressentir de "manque" par rapport au terrain.