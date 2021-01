FC Barcelone : Eric Garcia recruté plus tôt que prévu ?

Annoncé sur le retour au FC Barcelone l’été prochain, Eric Garcia pourrait finalement retrouver le club où il a grandi dès ce mercato hivernal. D’après Mundo Deportivo, le défenseur central de 20 ans, en fin de contrat au 30 juin, aurait déjà un accord avec le club catalan. Et Manchester City, ou ce pur produit de la Masia est arrivé en 2017, serait désormais enclin à revoir ses prétentions à la baisse et à le libérer cet hiver, plutôt que de le voir partir libre l'été prochain.



Lors de la dernière intersaison, le club anglais en demandait ainsi 20 millions d’euros (10 M€ + 10 M€ de bonus). A six mois de la fin de son contrat, le Barça devrait maintenant débourser deux fois moins (5 M€ + 5 M€ de bonus). Avec la possibilité de régler le montant fixe l’année prochaine, ce qui serait une excellente nouvelle pour un club où la crise sanitaire a encore plus impacté une situation financière déjà compliquée.

Guardiola voulait le garder



En octobre, Pep Guardiola assurait pourtant vouloir conserver celui qu’il a fait débuter en Premier League un an plus tôt. "Il veut partir, mais, en le séduisant, on pourrait le convaincre de prolonger son contrat", avait ainsi lâché l’entraîneur espagnol. Catalan de naissance, comme Garcia, et formé lui aussi au Barça, Guardiola doit toutefois bien comprendre à quel point il est difficile de résister à l’appel, insistant, du club blaugrana.



Selon la presse anglaise, Garcia, vu 13 fois en Premier League lors du dernier exercice et 3 fois cette saison, ne cacherait d’ailleurs pas son envie de retourner "à la maison". Et plutôt cet hiver que dans six mois. Ronald Koeman militerait aussi pour cette issue. Notamment car Gerard Piqué, victime d’une lésion partielle du ligament croisé du genou droit en novembre, manque grandement au Barça, qui ne possède que la cinquième défense de la Liga avec 17 buts encaissés en 18 matchs.



Mais pour que ce transfert se fasse rapidement, Mundo Deportivo rapporte encore qu’un accord pourrait être demandé aux quatre candidats restants (Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud), alors que l’élection du nouveau président du Barça aura lieu le 24 janvier, soit quelques jours avant la clôture du mercato. Des candidats sans doute bien conscients qu’un renfort dans le secteur défensif ne serait pas de trop pour la deuxième partie de saison.