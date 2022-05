Ousmane Dembélé sera bientôt un joueur libre. De nombreuses informations contradictoires circulent à son sujet actuellement. Certaines évoquent un rapprochement avec le PSG, d’autres la fin des négociations avec les champions de France à cause de l’arrivée de Luis Campos et enfin des échos font état d’une dernière réunion à venir avec le Barça dans l’optique d’une prolongation. Difficile de démêler le vrai du faux en ce qui le concerne.

Dembélé évalue ses options

L’international français n’a pas réagi à tous ces bruits de couloir. En revanche, Moussa Sissoko, son célèbre représentant, vient tout juste de le faire. Pour le site Goal Espagne, il a déclaré : « L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé et nous n’allons pas entrer dans des spéculations interminables. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur. »



Avec ces déclarations, le flou persiste concernant l’avenir de l’ancien rennais. Mais, la certitude est qu’il n’y a encore aucun accord de passé avec quiconque. Le joueur, dont la saison est terminée depuis la semaine dernière, s’accorde visiblement le temps nécessaire pour faire le bon choix. Les fans du Barça et du PSG vont donc devoir encore prendre leur mal en patience.