Fabregas explique pourquoi il a choisi l'ASM

S'il n'a plus ses jambes de 20 ans, Cesc Fabregas s'illustre encore par son exceptionnelle qualité de passe. Un atout précieux pour le milieu espagnol, qui tente de rester influent dans un contexte collectif plus difficile que lors de ses précédentes expériences. Arrivé à Monaco à l'hiver 2019 pour rejoindre Thierry Henry, Fabregas a expliqué pourquoi il avait opté pour le Rocher.

Un environnement idéal

"Dans le foot d'aujourd'hui, quand tu passes le 30 ans si tu n'es pas Messi ou Cristiano...", a-t-il d'abord déploré dans un live Instagram, avant d'exprimer sa reconnaissance pour l'AS Monaco. "Au final, je suis venu à Monaco. Eux m'ont offert cette opportunité. L'entraîneur était Thierry Henry, qui est mon ami depuis que nous avons été ensemble pendant de longues années à Arsenal. Il y avait un très bon projet pour l'avenir. C'était aussi une très bonne chose pour ma famille. Le football n'est pas toujours le seul critère. Je savais qu'il y aurait un très bon environnement qui nous rendrait heureux. Après avoir commencé à 16 ans, j'avais besoin d'un contexte un peu plus tranquille et je crois que Monaco me l'a offert à ce moment-là. C'est un ensemble de choses qui m'a fait choisir Monaco".