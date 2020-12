Fabinho s’exprime sur son futur

Fabinho accomplit actuellement sa troisième saison à Liverpool. Et il se voit bien en signer beaucoup d’autres avec les Reds. Dans un entretien accordé à Liverpool Echo, l’ex-monégasque a indiqué qu’il n’avait aucune raison de vouloir changer d’air. « J'ai la chance et la chance de jouer pour Liverpool et vivre dans ce club est quelque chose de très bien. C'est très spécial de jouer pour ce club et j'espère que je jouerai beaucoup plus de matchs », a-t-il confié.

« J’aime vraiment jouer pour Liverpool »

L’international brésilien a enchéri en indiquant que tout est mis en œuvre pour qu’il se sente comme chez lui à Anfield : « Je suis ami avec tous les joueurs. Avec toutes les personnes du club, le personnel, nous avons une très bonne relation et je me sens vraiment à l'aise ». Récemment, il a célébré sa 100e apparition avec les Merseysiders et il a avoué « que tout s'est passé très, très rapidement ». « J'ai l'impression que c'est encore ma première saison ici parce que j'aime vraiment jouer pour Liverpool, j'aime vraiment jouer avec tous mes coéquipiers et jouer pour ces fans », a-t-il conclu.

Fabinho, qui a disputé 20 matches cette saison (dont 17 comme titulaire), a un contrat avec les champions d’Angleterre qui expire en 2023. Son prix est évalué à 60M€, si l’on se fie aux estimations de transfermarkt.