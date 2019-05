Evra considère que Pogba va quitter Manchester

Les contours de l’effectif de Manchester United la saison prochaine en diront long sur leurs nouvelles ambitions. Ole Gunnar Solskjaer a d’abord complètement chamboulé une équipe moribonde avant que celle-ci ne replonge en fin de saison. Le technicien norvégien doit reconstruire une équipe et lui inculquer ses ambitions de jeu. Les Red Devils ont les moyens financiers pour y parvenir mais cela passera évidemment par de nombreux départs.

"Ils (les fans) tuent Paul."

Et si en interne, le staff aimerait construire autour de Paul Pogba, sa situation n’est pas simple. "Je pense que Pogba va partir", a d’ailleurs expliqué Patrice Evra, un ancien de la maison interrogé par son ancien coéquipier Garry Neville pour Sky Sports. L’ancien international tricolore argumente ainsi: "C’est n’est pas que je veuille protéger Paul mais quand il y a des incidents comme hier avec les fans (il a été insulté après la défaite lors de la 38e journée), ils tuent Paul."

Pour lui, "un joueur a besoin de sentir de l’amour quand il joue" et le moins que l’on puisse dire c’est que le milieu de terrain français a beaucoup été décrié lors de la fin du règne de Mourinho puis ces dernières semaines. Quand Manchester United tournait à plein régime, ses coupes de cheveux ou ses danses ne faisaient plus les gros titres… Pogba reste au cœur des débats et son nom va souvent revenir d’ici au mercato. Et même si son agent, Mino Raiola vient d’être suspendu, il y a de grandes chances qu’il découvre un nouveau club cet été…

