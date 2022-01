Everton : Digne veut quitter le club

Lucas Digne a des envies d'ailleurs. Titularisé à 13 reprises cette saison en Premier League sous le maillot d'Everton, et sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international français désire quitter le club anglais. Ce vendredi, avant le match entre Everton et Hull City en FA Cup, le manager des Toffees, Rafael Benitez, a pris la parole sur ce thème. "Il a été très clair. Je voudrais poser une question aux fans ainsi qu'aux anciens joueurs : qu'est-ce que vous feriez si un joueur vous disait qu'il ne veut pas être ici ? C'est tout simple. J'ai eu quelques conversations avec lui et il m'a dit ce qu'il en pensait. Qu'attendez-vous du manager lorsqu'un joueur envisage de partir ?", a glissé le coach en conférence de presse, dans des propos relatés par RMC Sport.

Du monde sur les rangs pour Digne

Présent à Everton depuis l'exercice 2018-2019 et son départ du FC Barcelone, le latéral gauche ne manque pas de courtisans. Chelsea, Newcastle et West Ham seraient sur les rangs selon les médias anglais, en plus de Naples. Toutefois, le club italien n'envisagerait qu'un accord de prêt avec option d'achat. Selon des informations de Sky Sports, Everton voudrait environ 35 millions d'euros pour le joueur qu'ils ont signé en provenance du FC Barcelone en 2018. Si Newcastle s'est renforcé au poste de latéral avec l'arrivée de Kieran Trippier ce vendredi, les Blues de Thomas Tuchel auraient le nom de Digne dans une liste afin de remplacer numériquement Ben Chilwell. Ce dernier a été opéré la semaine dernière après s'être blessé aux ligaments du genou lors de la victoire 4-0 de Chelsea en Ligue des Champions contre la Juventus, en novembre dernier. Digne, lui, n'a plus joué depuis le 1er décembre sous le maillot d'Everton.