Lucas Digne pourrait changer de tunique cet hiver. L’arrière international français d’Everton intéresse fortement les Blues de Chelsea. Le club champion d’Angleterre a besoin d’un nouveau latéral gauche suite à la grave blessure de Ben Chilwell et son staff a coché le nom de l’ancien parisien comme possible transfuge. Un prêt pourrait survenir dès l’ouverture du mercato, si l’on en croit ce que rapporte Gianluca Di Marzio.

Everton tient à Digne

Pour qu’il y ait accord, il faudrait cependant que les Toffees donnent leur aval. Or, il n’est pas sûr que ça soit le cas. Rafael Benitez, le manager des Merseysiders, a récemment exprimé tout le bien qu’il pensait de son arrière français. « Je veux être très clair : depuis le tout début, Lucas a été un acteur clé pour nous. C'est un joueur important et il travaille dur pendant les matches et les entraînements. Lucas est notre joueur », a confié le coach ibérique à Liverpool Echo. Outre Chelsea, la Juventus surveille également Digne, mais les Bianconeri ne semblent pas être très pressés pour passer à l’offensive.