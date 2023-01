Et si Hakim Ziyech arrivait au PSG ?

Et si Paris réalisait finalement un coup génial dans ce mercato d'hiver ? Le PSG, selon les informations de L'Equipe, serait ainsi sur le point de récupérer Hakim Ziyech, le fantastique -quand il joue- et fantasque -par le passé- international marocain de Chelsea. Les deux clubs seraient actuellement en discussions pour le transfert ou le prêt du gaucher, souvent décisif ces dernières saisons avec l'Ajax, plus sporadiquement avec les Londoniens.

Ziyech est valorisé à 20 millions

Formé à Heerenveen, passé par Twente et l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas, puis donc les Blues en Angleterre, il joue en effet moins depuis plusieurs mois, voire saisons, en Premier League... Brillant en Coupe du monde avec Les Lions de l'Atlas, l'ailier droit de 29 ans ne serait pas contre une arrivée dans la capitale, afin de se relancer et exploiter son talent. Son profil intéresse en tout cas les dirigeants parisiens et Luis Campos. Le Marocain arriverait en remplacement de Pablo Sarabia, parti chez les Wolves.