Et maintenant, Mourinho veut... Campos !

Pilier du projet lillois

Mourinho fait ses emplettes

S’il y a bien un club qui a été particulièrement secoué par l’arrivée de José Mourinho à Tottenham, c’est Lille. Alors que le LOSC a d’ores et déjà confirmé les départs de deux membres du staff de Christophe Galtier pour le club anglais, Sky Sports croit savoir que l’un des piliers du projet sportif des Dogues pourrait également rejoindre le technicien portugais chez les Spurs. En effet, Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, serait prêt à endosser le rôle de directeur sportif au sein de l’entité londonienne.Elément majeur du recrutement réussi du club nordiste ces derniers mois, à la tête d’un système de scouting d’une très grande efficacité qui a notamment permis de réussir quelques paris - l’arrivée de Victor Osimhen cet été, notamment, est une réussite - Campos est l’un des dirigeants les plus convoités du Vieux Continent. Récemment, il avait notamment été courtisé par l’AC Milan, où le départ de Leonardo pour le Paris Saint-Germain a laissé un grand vide. Le Portugais a déjà côtoyé José Mourinho à plusieurs reprises, notamment au Real Madrid.L’ex Special One pourrait donc réussir un énorme coup, après avoir chipé Joao Sacramento, également impliqué dans le recrutement lillois, et Nuno Santos, l’entraîneur des gardiens. Gérard Lopez et son board pourraient décidément vite regretter d’avoir invité, à de multiples reprises, l’entraîneur portugais. Depuis le début de la saison, Mourinho est en effet apparu à plusieurs reprises dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy.