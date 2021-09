✍️ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Moussa Konaté 🇸🇳 is officially a Esperance player! 🔴🟡

Annoncée depuis le début de la semaine,ce mercredi, quelques heures avant la clôture du mercato en Tunisie. Dans l'impasse à Dijon, l'attaquant international sénégalais (32 sélections, 12 buts) s'est engagé en prêt pour une saison avec les Sang et Or, qui disposeront d'une option d'achat.Âgé de 28 ans, l'avait passé sa visite médicale avec succès mardi. Auteur de cinq buts en Ligue 1 la saison dernière sous les couleurs du DFCO, le natif de Mbour aura notamment pour tâche de faire oublier le Ghanéen Khalid Basit et l'Ivoirien William Togui, non conservés à l'issue du précédent exercice.