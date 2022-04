Erling Haaland futur Merengue ?

Tous les regards sont tournés vers l’un des dossiers les plus chauds du prochain mercato qui n’est autre qu’Erling Haaland. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund fréquemment annoncé sur les tablettes de plusieurs cadors européens, pourrait, à en croire les informations de Sport, tranché sur son avenir au cours du mois d’avril. Le choix devrait alors se porter sur un de ses trois prétendants, à savoir Manchester City, Real Madrid ou le FC Barcelone.

Le choix est fait ?

Par ailleurs, l’ancien journaliste de Real Madrid TV, David de Sanchez assurerait quant à lui que le goleador norvégien aurait d’ores et déjà opté pour le club madrilène. Toutefois, rien n’est encore acté pour le moment et le natif de Leeds reste toujours lié au club borussen jusqu’en juin 2024. Comptabilisant au passage 23 réalisations et 6 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues. Et ce, malgré quelques pépins physiques qui l’ont ralenti cette saison.