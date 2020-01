Erling Haaland (Borussia Dortmund) était tout proche de Leipzig

[#Mercato🔁] Erling Braut Håland prend le temps de gravir les étapes, et c'est assez rare pour le remarquer ! 👏

🇳🇴 Bryne FK

🇳🇴 Molde FK

🇦🇹 RB Salzbourg

🇩🇪 Borussia Dortmund pic.twitter.com/3HJPfWXnV9



— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 30, 2019

Le directeur sportif de Leipzig, Markus Krosche, explique l'échec du dossier Erling Braut Haaland. Un problème de timing a orienté le jeune attaquant virtuose vers le Borussia Dortmund. « Pour nous, Haaland était une alternative très intéressante - surtout pour l'été. Mais le joueur voulait absolument changer [de club] maintenant.. Son agent Mino Raiola m'a appelé et m'a dit qu'Erling avait décidé de rejoindre un autre club », a estimé le dirigeant dans des propos rapportés par le média allemand Bild.Leipzig n'aurait pas pu promettre à Haaland une place de titulaire par décret comme l'indique Krosche : « Non, chez nous, il n'y a aucune garantie de jeu pour aucun joueur !Haaland se serait battu pour une place dans l'équipe avec eux. D'autres clubs peuvent avoir une plus grande demande de joueurs devant, donc c'est plus facile de se glisser dans le onze »