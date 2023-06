Equipe de France : N'Golo Kanté va rejoindre Benzema en Arabie Saoudite !

N'Golo Kanté va donc continuer sa carrière du côté de l'Arabie Saoudite. Le milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe de France, qui sort d'une saison galère avec les Blues et aura peu joué à cause de blessures, a décidé de s'en aller de l'Europe. Il va rejoindre l'Arabie Saoudite et va signer pour le club d'Al Ittihad, le même que celui de Karim Benzema, nouveau joueur du club saoudien depuis hier soir. Al Ittihad va donc réussir à attirer un immense joueur, sacré champion du monde en 2018 et qui a tout gagné en club avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa du côté de Chelsea.

Kanté va signer en Arabie Saoudite

N'Golo Kanté, passé par Caen, Leicester et Chelsea, a donc décidé d'aller tenter une aventure exotique en posant ses valises du côté du royaume du Golf. D'après plusieurs sources, Ben Jacobs, Fabrizio Romano et l'AFP, l'international français (53 sélections) va rejoindre le club d'Al-Ittihad, en Arabie saoudite, pour les deux prochaines saisons (et une troisième en option), et percevoir un salaire de 100 millions d'euros annuels. Al-Ittihad ne paiera pas d'indemnités de transfert puisque le milieu de terrain de 32 ans est en fin de contrat mais les salaires de Benzema et du milieu de terrain vont coûter près d'un milliard au club saoudien.