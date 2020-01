Dylan Bronn (La Gantoise) signe un long bail au FC Metz (officiel)

🔁 Le #FCMetz tient son deuxième renfort du mercato hivernal ! Le défenseur central et international tunisien Dylan Bronn arrive en provenance de @KAAGent et s'est engagé pour cinq saisons👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 3, 2020

du Mercato d'hiver. Après Vincent Pajot, c'est. Le défenseur central international tunisien de La Gantoise s'est engagé pour une durée de quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2024. Après deux saisons pleines sous les couleurs des Buffalos, l'ancien Niortais, âgé de 24 ans, avait perdu sa place de titulaire depuis le début de l'exercice en cours. Voilà qui met sans doute un terme, au moins provisoire, à la. Objet d'une offre messine, le défenseur international ivoirien du WAC Casablanca a vu le club marocain s'opposer catégoriquement à tout départ.Pour Dylan Bronn, c'est undes Chamois Niortais. Après l'obtention de la nationalité sportive tunisienne en février 2017, au lendemain d’une CAN qui vit les Aigles de Carthage échouer en quarts de finale, ce défenseur central polyvalent recueille les fruits d’une éclosion aussi rapide que différée, après avoir, le club de sa ville natale. Remarqué par Niort, il raccrochera à 21 ans les wagons du professionnalisme. Auteur d’une saison remarquable en L2, il ne tardera pas à susciter les convoitises. Et c’est La Gantoise qui s’attachera ses services contre un chèque d’un million d’euros. Celui qui gagnait sa vie en livrant des sushis à ses débuts prend ce retour de fortune avec philosophie, lui qui aime à citer cette phrase de Gandhi : « La vie est un mystère qu’il faut vivre, non un problème à résoudre. »