Deux matchs, même pas une heure de jeu en cumulé et cinq buts : Herling Haaland a réalisé des débuts pour le moins rêvés avec le Borussia Dortmund, qu’il a rejoint cet hiver en provenance du Red Bull Salzbourg, où il n’était encore qu’un illustre inconnu avant cette saison. Propulsé sur le devant de la scène grâce à ses performances en Ligue des Champions (huit buts et une passe décisive en six matchs cette saison), le Norvégien a forcément été approché par des formations encore plus huppées. Alors le club entraîné par Lucien Favre a décidé de faire une petite concession pour faciliter l’opération, en acceptant d’intégrer au contrat du joueur une clause libératoire de 75 millions d’euros.

Une clause valable à partir de 2021 pour Haaland

Une pratique bannie au sein du club allemand depuis la mauvaise expérience Mario Götze, qui avait rejoint le Bayern Munich en 2013, après le règlement de ses 37 millions d’euros de clause. Mais pour attirer l’un des buteurs les plus prometteurs du moment en Europe, Dortmund a fait les efforts nécessaires. En s’assurant toutefois de pouvoir profiter un minimum de son joyau : la clause ne prendra effet qu’à l’été 2021. Pour le recruter avant, il faudra certainement payer plus cher. Haaland est sous contrat jusqu’en 2024 et à ce rythme-là, sa valeur estimée à 45 M€ par Transfermarkt va rapidement doubler.