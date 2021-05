Dortmund : Haaland, le ton monte

L'histoire va-t-elle mal finir entre le Borussia Dortmund et Erling Haaland ? Impossible de répondre à cette question, mais ce qui est certain, c'est que le club allemand n'est pour l'heure pas disposé à entendre parler d'un départ de sa pépite lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le BvB, le Norvégien fait l'objet de nombreuses convoitises et s'il reste muet, son entourage l'est beaucoup moins.



Des diverses déclarations du truculent Mino Raiola aux voyages de Haaland Senior en Angleterre et en Espagne, les faisceaux d'indices laissant à penser qu'un départ du buteur de vingt ans se prépare, s'accumulent. De quoi faire monter Michael Zorc au créneau. Le directeur sportif du Borussia s'est exprimé avec clarté sur le sujet ce samedi, au micro de la chaîne ARD : "Concernant Jadon Sancho, nous avions un gentlemen's agreement s'il voulait partir l'an passé. Avec Erling Haaland c'est différent. Un tel accord n'existe pas entre nous."



Les portes de sortie sont donc bien cadenassées pour Erling Haaland, même si un pass à 150 M€ pourrait sûrement permettre au Borussia Dortmund de se montrer un peu plus flexible sur une possible vente de sa pépite.