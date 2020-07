Dortmund : Date limite fixée pour la vente de Sancho

Bild affirme que les négociations entre le Borussia Dortmund et Manchester United font rage. Le média allemand explique que les dirigeants mancuniens refusent de payer le prix de 100 millions de livres (environ 110 millions d'euros) exigé par le BvB pour le prodige anglais. Et face à l'obstination des pensionnaires d'Old Trafford, la direction de Dortmund aurait fixé une date limite pour stopper toute discussion au sujet du transfert de son virtuose. Manchester United aurait ainsi jusqu'au 10 août pour satisfaire aux exigences des Borussen.

Ne pas faire comme avec Ousmane Dembele

Dortmund ne veut surtout pas revivre l'épisode Ousmane Dembélé. Le Français avait rejoint le Barça en fin de mercato et le club allemand n'avait pas pu se renforcer avant le début de la saison, faute de temps. Le quotidien anglais The Mirror affirme pour sa part que si le contrat de Sancho au Borussia expire en 2022, le club allemand n'est pas désespéré et est disposé à garder le joueur anglais une saison de plus, même si la position du club allemand serait affaiblie dans les négociations l'été prochain. Manchester United n'est pas le seul club désireux de s'attacher les services de Sancho, loin s'en faut... Les enchères ne peuvent que monter d'ici au 10 août.