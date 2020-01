Direction Manchester United pour Raul Jimenez ?

Manchester United est en quête d’un attaquant depuis quelques temps, et si l’on en croit les informations qui émanent d’Angleterre, les dirigeants des Red Devils auraient identifié une cible. Il s’agit de Raul Jimenez, le très prolifique attaquant des Wolves. Âgé de 28 ans, il est parmi les artisans de l’excellent parcours de sa formation cette saison (7e du classement), avec huit buts et six passes décisives à son actif. Aux yeux d’Ole Gunnar Solskjaer, c’est assez pour le considérer comme un un renfort de choix pour les siens. A en croire The Mirror, sa direction serait prêt à le suivre en formulant une proposition pour l’attaquant aztèque.

Nuno déjà résigné à l’idée de perdre Jimenez ?

Lors de sa dernière conférence de presse, le coach de MU a été interrogé à propos de cette rumeur. Logiquement, il a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter ce qui se disait dans les médias, et surtout pas les bruits qui concernent des joueurs d’autres clubs. En revanche, Nuno Espirito, le coach des Loups, a été plus bavard. Le Portugais a avoué qu’il existait une possibilité pour que son joueur part sous d’autres cieux en ce mois de janvier. « Le mercato est ouvert, et on sait que tout est possible. Pour l’instant, on est content de l’avoir avec nous », a-t-il indiqué. Jimenez pourrait ne pas être le seul élément des Wolves à s’engager avec MU prochainement. Le milieu de terrain Ruben Neves aurait également la cote près d’Old Trafford.