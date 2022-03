Diouf conseille à Salah de refuser le Real

Où jouera Mohamed Salah la saison prochaine ? C’est la grande question qui se pose en ce moment concernant le Pharaon vu qu’il tarde à rempiler à Liverpool. Un engagement avec le Real Madrid émerge entre autres comme une possibilité pour le vice-champion d’Afrique étant donné que les Merengue le draguent depuis un moment. Mais est-ce vraiment la meilleure destination pour lui ? Un certain El Hadji Diouf n’en est pas convaincu.

Diouf met en garde Salah

La légende sénégalaise s’est exprimée à propos de Salah juste avant le match entre l’Égypte et le Sénégal pour les barrages du Mondial. Pour lui, l’attaquant des Reds doit privilégier la stabilité. « Il est évident que Liverpool doit accepter les demandes de Salah, a-t-il commencé par déclarer. Si j'étais Salah, je resterais à Liverpool, il peut gagner plus d'argent, il est le meilleur joueur du club avec Mané, et avec lui ils gagneront beaucoup de trophées. Il a 30 ans, et je lui demande de jouer 4 ans de plus avec les Reds. Un transfert au Real Madrid voudra dire qu’il devra tout recommencer ».

Tout en poussant Salah à rester fidèle à sa formation actuelle, Diouf lui a fait savoir qu’il n’y sera jamais traité comme il le mérite de la part de sa direction. Il estime que sa nationalité le dessert. « Salah doit se rendre compte qu'il est africain, donc ils ne le traiteront pas comme les Européens, et ils ne lui donneront pas le meilleur contrat comme les autres, a-t-il prévenu. La même chose m'est arrivée quand j'étais à Liverpool, ils me disaient de ne pas aller dans mon pays pour jouer avec mon équipe nationale ».