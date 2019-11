Dimitri Payet pisté par le Besiktas ?

Et si Dimitri Payet quittait l'Olympique de Marseille ? Cette hypothèse ne serait pas impossible, selon L'Equipe. Dans son édition de ce dimanche matin, le quotidien sportif français avance que le Marseillais pourrait céder aux appels du pied du championnat turc et d'une formation en particulier, à savoir le Besiktas, basé à Istanbul. Pourtant, le milieu de terrain offensif sort d'une prestation extrêmement aboutie contre l'Olympique Lyonnais (2-1), en Ligue 1, juste avant la dernière trêve internationale, avec notamment un doublé inscrit. Encore dernièrement, l'ancien Stéphanois était critiqué pour son manque de régularité. Si départ il y a, il pourrait intervenir plutôt rapidement et même, dès l'été prochain. Cet hiver, Dimitri Payet ne devrait pas quitter la cité phocéenne.

Un salaire de 600 000€ bruts par mois



En mars prochain, le principal intéressé fêtera déjà ses 33 ans et les critiques, sur ses capacités physiques, pourraient bien ne pas s'estomper complètement, d'ici là et même après. De plus, son salaire mensuel tourne autour de 600 000€ bruts et l'OM ne serait certainement pas contre s'en délester, pour faire du bien à ses finances. En attendant, tout comme contre l'OL, Payet sera certainement très attendu, ce dimanche soir (21h00), en clôture de la 14eme journée de Ligue 1, sur la pelouse de Toulouse. L'OM reste en course pour assurer une place sur le podium, alors même que le championnat de France demeure particulièrement serré, juste derrière le Paris Saint-Germain, leader. Nul doute que le club marseillais aura encore besoin de son joueur, au moins pour cette fin de saison. Pour le reste, il faudra encore patienter et surtout lui trouver un potentiel remplaçant à la hauteur.