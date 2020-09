En quête d'un remplaçant d'envergure pour Edouard Mendy, en partance pour Chelsea, le Stade Rennais a fait du Dijonnais Alfred Gomis l'une de ses cibles prioritaires. Solide, régulier, rompu à la Ligue 1, l'international sénégalais coche toutes les cases aux yeux du club breton. Problème, et de taille : le DFCO n'est pas vendeur. Le président du club l'a clairement dit à L'Equipe. « Alfred a prolongé son contrat (jusqu'en 2024, ndlr) il y a trois semaines, a rappelé Olivier Delcourt. Les choses auraient été différentes au mois de juin ou de juillet. Alfred est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n'est pas possible. On a besoin de lui, et ce serait suicidaire de le laisser partir. »

<span class="orange_color"L'hypothèse Nsamé

Après avoir vendu son portier numéro 2, l'Islandais Rúnar Alex Rúnarsson, à Arsenal, le club dijonnais ne devrait donc pas céder son titulaire. Parallèlement, le directeur sportif Péguy Luyindula est toujours en quête d'un attaquant de pointe, suite au départ de Julio Tavares pour l'Arabie Saoudite. Avec un seul but marqué depuis le début de la saison de Ligue 1, cela commence à urger. Le nom de Jean-Pierre Nsamé (Young Boys Berne), auteur de 32 buts en 32 matchs de championnat la saison dernière, est avancé par L'Equipe. L'attaquant camerounais de 27 ans y retrouverait alors Roger Assalé, son ancien partenaire en Suisse.

