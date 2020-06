Diafra Sakho va faire une pige en Suisse

Neuchâtel Xamax annonce l'arrivée de Diafra Sakho. Libre depuis la fin de son contrat au Stade Rennais en décembre dernier, l'attaquant international sénégalais (13 sélections, 3 buts) a passé la visite médicale avec succès et a obtenu sa qualification pour disputer les 13 derniers matchs de la Raiffeisen Super League, précise le communiqué du club. Présent à Neuchâtel depuis une semaine, l'ancien de West Ham et de Bursaspor a bénéficié d'un entraînement individuel pour retrouver la forme. Arrivée en Europe à l'âge de 16 ans via le FC Metz, la recrue sera à disposition du groupe aussitôt qu'il sera à 100% prêt pour reprendre la compétition. Pour rappel, Xamax occupe la 9eme et avant-dernière place du classement de l'élite suisse, qui reprend ce vendredi après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19.