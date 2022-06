De Jong maltraité par le Barça

Recruté en juillet 2019 alors qu'il évoluait à l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong est devenu un joueur important du FC Barcelone. Le milieu néerlandais a été l'un des éléments moteur du club blaugrana l'an passé, en même temps qu'il s'est attiré la bienveillance de son entraîneur. Mais si Xavi et De Jong espèrent continuer de concert l'an prochain, la direction du Barça fait en revanche tout ce qu'elle peut pour le vendre.

Et pourtant, Frenkie de Jong a dit et redit son attachement à Barcelone et son souhait de poursuivre l'aventure afin de remporter de nombreux titres. Mais le poids de l'argent semble le plus fort dans ce dossier, et comme la maison catalane est en grande difficulté financière et doit se refaire la cerise, c'est l'homme de vingt-cinq ans qui a clairement été choisi pour renflouer les caisses.

De Jong en a marre

Acheté 86 millions d'euros par son écurie actuelle, Frenkie de Jong a ainsi été proposé à Manchester United qui s'est montré d'autant plus intéressé que son nouvel entraîneur, Erik ten Hag, l'a eu sous ses ordres à l'Ajax. Pas suffisant toutefois pour faire changer d'avis le milieu de terrain qui campe sur ses positions et ne veut pas quitter le Camp Nou.

Selon Sport, aucun accord n'a été trouvé entre United et De Jong. Le joueur est même agacé par l'insistance de son agent, Ali Dursun, qui fait tout pour le pousser dans les bras anglais, estime le média. Un fait demeure, le FC Barcelone doit vendre pour remettre ses comptes au vert. Après deux offres (60 et 65 M€), Manchester United pourrait revenir une troisième et dernière fois à la charge. La balle est de nouveau dans le camp de Frenkie de Jong.

Mercato Express : Paris n'a pas dit son dernier mot pour Zidane :