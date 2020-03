David Alaba : « Je me sens bien au Bayern, mais... »

Grand fan de Patrick Vieira, David Alaba parlait récemment de son envie de découvrir la Premier League. Le défenseur polyvalent du Bayern Munich évoque de nouveau ses velléités de départ dans un entretien accordé au magazine GQ.

La MLS ? Alaba ne dit pas non

"Je me sens très bien à Munich. Mais en principe, je pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je n’y pense pas pour le moment. Je sais à quel point le football évolue rapidement et comment ma vie a été jusqu’à présent. Mais je peux imaginer m’éloigner pendant un ou deux ans à un moment donné, par exemple pour vivre aux États-Unis et apprendre à connaître la culture. Ou en Autriche, à Vienne. Ou à Munich. Nous verrons", a confié l'international autrichien aux 72 capes. Pour rappel, Alaba est arrivé au Bayern Munich en 2009 à l'âge de 17 ans.