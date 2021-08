Danny Ings rejoint Aston Villa (officiel)

Un buteur référence

En passe de perdre son joyau Jack Grealish, Aston Villa est déjà au travail pour renforcer son secteur offensif. Le club basé à Birmingham a déjà attiré Emiliano Buendia (Norwich) et Leon Bailey (Leverkusen). Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir arriver un nouvel élément offensif, et pas des moindres. Onze heures après l’officialisation du transfert du second cité, les Villans annoncent avoir enrôlé Danny Ings (29 ans). Le buteur anglais a signé un contrat de trois ans avec le onzième du dernier exercice de Premier League. Si l’’indemnité du transfert n’a pas été divulguée, les tabloïds évoquent un montant de 30-35 M€. Ce mouvement est conséquent au Royaume tant l’attaquant brille sur les pelouses de Premier League chaque week-end, depuis plusieurs années.Un talent mis en avant par l’entraineur d’Aston Villa, Dean Smith, dans le communiqué publié par le club. « Danny est un footballeur exceptionnel de Premier League qui a marqué des buts partout où il a joué. C'est aussi un professionnel de haut niveau avec un grand caractère qui sera un leader dans notre équipe et un modèle pour nos jeunes joueurs de l'Académie qui se développent rapidement et qui sont maintenant dans et autour de l'équipe première. Je suis ravi d'accueillir Danny dans notre grand club. » Sa meilleure saison, le natif de Winchester l’a réalisée sur l’exercice 2019-2020 en marquant 22 buts en championnat. Il a fait trembler les filets douze fois la saison passée. Danny Ings, international anglais à trois reprises, va ainsi connaitre une sixième expérience sur le sol anglais après ses passages à Bournemouth, club où il a été formé, Dorchester, Burnley, Liverpool et Southampton.