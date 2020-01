Dani Olmo (Dinamo Zagreb) confirme une offre du Barça

Formé à La Masia, le champion d'Europe Espoirs 2019 Dani Olmo est convoité par le Barça ces derniers jours comme le relayaient les médias ibériques. Un intérêt vérifié et même confirmé par le joueur du Dinamo Zagreb lui-même. Dans un entretien accordé au quotidien catalan L'Esportiu, Olmo confirme en effet l'approche barcelonaise : « Je suis heureux que les rumeurs se soient transformées en proposition concrète et que le Barça repense à la possibilité de rentrer chez moi. J'ai passé six ans à La Masia et j'ai appris des valeurs pour la vie ».



Le Barça voudrait faire une 'Frenkie De Jong' avec Olmo, le recruter dès cet hiver et le récupérer l'été prochain. Le joueur, lui, a hâte, « S'il y a une entente entre les clubs, je pense que la meilleure chose pour tout le monde est de quitter Zagreb maintenant. Le Dinamo obtiendrait un bon transfert et je jouerais dans l'une des plus grandes équipes du monde, dans l'une des cinq meilleures ligues ». Olmo est sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en juin 2021.