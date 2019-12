Dani Carvajal (Real Madrid) invite Kylian Mbappé au Real Madrid

Carvajal :"Le tirage au sort de la LDC ? Ce qui est sûr c’est qu’aucun club ne voudrait tomber contre le Real Madrid."

— Les Merengues (@LesMerenguesFR) December 12, 2019

De passage lors d'un évènement promotionnel en Espagne, le latéral droit international espagnol du Real Madrid Dani Carvajal a dragué ouvertement Kylian Mbappé, qui a récemment atteint la barre des 100 buts en club, l'enjoignant à rejoindre le Real Madrid : «Tout le monde a vu de quoi il est capable. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et», a dit Carvajal lors d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors.Le joueur merengue a ensuite été convié à évoquer le Clasico face au Barça prévu e 18 décembre et pour lequel le club catalan disposera d'un repos supérieur à celui des Madrilènes : «d’autant plus après un match éprouvant comme celui de Valence ! Ça va se sentir dans les jambes», admet-il. Carvajal s'est ensuite exprimé sur la sécurité autour du match à Barcelone, avec des manifestations prévues aux abords du Camp Nou : «Nous sommes tranquilles. On veut que la partie se joue dans des conditions de sécurité optimales. Je ne sais pas si c’était une erreur ou non de déplacer le match. Après, c’est toujours plus facile de juger, mais on jouera où on nous demande de le faire».