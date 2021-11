Dani Alves bientôt de retour au Barça ?

Cinq ans après avoir quitté la Catalogne pour la Juventus, Dani Alves se rapproche sérieusement d'un retour au FC Barcelone. Libre de tout engagement, l'international brésilien s'apprête à discuter avec la direction du club blaugrana. A trente-huit ans, le latéral en a encore sous les crampons et l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça pourrait accélérer son come-back.

Toujours vert malgré les années, Dani Alves va donc discuter d'une éventuelle pige supplémentaire qui débuterait dès janvier, avec un club qu'il a côtoyé huit saisons durant (2008-2016). Comme l'indique UOL Esporte, Xavi serait plutôt partant à l'idée de faire revenir son ancien partenaire blaugrana. Un sentiment a priori partagé par le président du club, Joan Laporta.

Reste néanmoins pour Alves et le Barça, à trouver un accord sur la durée de ce nouveau contrat potentiel, et à s'entendre sur l'aspect financier des choses. Sportivement, le vétéran brésilien cherche un club de haut niveau pour s'assurer une place au sein de la Seleçao et disputer une ultime Coupe du monde en 2022.