Cristiano Ronaldo va-t-il parvenir à quitter Manchester United d'ici la clôture du mercato, prévue dans exactement deux semaines ? Ce jeudi, CBS Sports affirme qu'un transfert au Borussia Dortmund serait une piste totalement envisagée par le joueur alors que son agent Jorge Mendes continuerait lui de s'activer dans cette dernière quinzaine. Selon le média états-unien, Mendes pourrait même rencontrer les dirigeants des Borussen pour évoquer l'opération.



Reste à savoir si le désir est réciproque alors que lesdits dirigeants seraient actuellement en phrase de réflexion dans ce dossier. Il faut dire qu'une telle opération n'est pas anodine, tant sur l'aspect financier (le salaire de "CR7" est colossal) que sur l'impact sur le vestiaire. Cet été, le Borussia Dortmund a certes perdu sa star, Erling Halaand, parti rejoindre Manchester City. Mais il a recruté tour à tour deux avant-centres : Sébastien Haller (opéré depuis d'un cancer des testicules) et Anthony Modeste.

Recalé par six clubs de C1

Le comportement du joueur, en pré-saison ou sur le terrain pour la reprise de la Premier League, peut également questionner un futur club acquéreur, puisqu'il serait directement responsable du changement d'avis de ses dirigeants dans ce dossier. Opposés à un départ en début de mercato, ces derniers (Erik ten Hag en tête) auraient à ce jour ouvert en grand les portes. Dans ces différents contextes, rien ne dit, donc, que les Marsupiaux aient les fonds et l'envie de faire venir Cristiano Ronaldo en cette fin de mercato.



Du côté du quintuple Ballon d'Or, qui tiendrait absolument à disputer la prochaine Ligue des champions (Manchester United n'est pas qualifié), la course contre la montre continue pour trouver chaussure à son pied. Problème, et non des moindres, il aurait déjà essuyé le refus de la part de six clubs qui seront présents lors de la prochaine édition de la C1 : le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan, l'AC Milan, le PSG et Chelsea. Ces dernières semaines, un maigre intérêt de l'Atlético de Madrid était également évoqué dans la presse. Les derniers instants du mercato promettent d'être intenses dans le Nord de l'Angleterre.