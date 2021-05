Cristiano Ronaldo de retour au Sporting, un rêve impossible ?

La rumeur est repartie au début du mois. «Ronaldo veut terminer sa carrière au Sporting», titrait le quotidien portugais Record, sans toutefois préciser quand ce come-back était programmé. Quelques jours plus tard, le club lisboète, vainqueur de Boavista (1-0), décrochait son premier titre de champion depuis 19 ans. Interrogée à son balcon, décoré aux couleurs du Sporting, Dolores Aveiro, la mère du quintuple Ballon d’Or, promettait ensuite à la télévision le retour du quintuple Ballon d’Or : "Demain, je vais aller le voir et je vais lui parler. L'année prochaine il jouera à Alvalade. Je vais le convaincre de revenir."



Alvalade ou le nom du stade des Lions, inauguré en août 2003 avec un match de gala face à Manchester United resté dans les mémoires. Car lors de cette victoire 3-1 du club portugais, le jeune Cristiano, alors tout juste âgé de 18 ans, avait été tellement éblouissant que ses adversaires avaient imploré leur entraîneur d’alors, l’illustre Alex Ferguson, déjà intéressé par le joueur, de le recruter de toute urgence, ce qui fut fait quelques jours plus tard pour 15 millions d’euros, un record à l’époque en Angleterre pour un joueur de cet âge.

"Ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal" 18 ans plus tard, celui qui est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022 va-t-il rejoindre dès cet été son club formateur, où il est arrivé à l’âge de 11 ans ? Pas à en croire son agent. "Cristiano est très fier que le Sporting ait remporté le Championnat. Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal", a ainsi assuré Jorge Mendes à Record. Mais si l’avenir du meilleur buteur de Serie A (29 buts) ne passe pas par le Portugal, il n’est pas certain qu’il s’écrive encore à la Juventus. Notamment car la Vieille Dame risque, après avoir abandonné son titre, de manquer la qualification à la Ligue des Champions, une première depuis dix ans.



Car avant la dernière journée programmée dimanche, le club turinois (5e), en déplacement à Bologne, possède trois points de retard sur l’Atalanta (2e) et un point sur le Milan (3e), deux formations qui vont s’affronter mais avec qui il n’a pas l’avantage aux confrontations directes, et également un point de moins que Naples (4e). Sauf que ce serait la différence de buts qui le départagerait des Napolitains, opposés à Vérone, et elle est largement en leur défaveur (+36 contre +45). On pourra alors peut-être en savoir plus sur l’avenir de «CR7», apparu avec le nouveau maillot de la Juve dans la nouvelle campagne de communication du club. Un signe ?