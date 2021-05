Cristiano Ronaldo au PSG, on en reparle

Alors qu’ils attendaient Lionel Messi, les dirigeants parisiens pourraient bien finalement voir débarquer l’autre grande star mondiale dans leurs rangs. Le quotidien italien La Gazzetta dello Sport indique que Cristiano Ronaldo est susceptible de rallier la capitale française car son clan pousserait fortement en faveur de ce scénario.

Ronaldo et Paris, un mariage de raison ?

C’est l’agent Jorge Mendes qui a l’idée de caser le quintuple Ballon d’Or au PSG. Le joueur n’est plus vraiment heureux à la Juventus et il voit cette solution comme étant la meilleure pour la suite de sa carrière. Elle lui garantirait des revenus importants, tout en lui assurant le fait de pouvoir continuer à concourir pour les objectifs les plus importants. Par ailleurs, Paris est une destination qui ne déplairait pas à sa compagne Georgina.

C’est maintenant à CR7 de décider et aux responsables parisiens de se manifester concrètement pour rendre ce mariage possible, sachant que la Juventus, elle, ne devrait certainement pas s’opposer au départ de celui qui lui coûte 31 millions d’euros par an.