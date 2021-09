Côte d’Ivoire : Un remplaçant d’Haller retrouve un club

Annoncé ces derniers temps au WAC Casablanca, Juma Saeed va rester dans le Golfe persique. Libre, l'attaquant international ivoirien (2 sélections) s'est engagé pour une durée d'une saison avec le club omanais d'Al-Nahda, dont il avait déjà porté les couleurs entre 2012 et 2014. Après un court passage à l'Espérance de Tunis, ce natif d'Abidjan évolue au Moyen-Orient depuis 2010. C'est au Koweït que ce joueur de 29 s'est pleinement épanoui, avec quatre titres de champion et six victoires en Coupes. Plus retenu en équipe nationale depuis novembre 2020, Juma Saeed reste ainsi parmi les prétendants à la liste du sélectionneur Patrice Beaumelle pour la CAN.