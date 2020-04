Coronavirus : Luis Fernandez est guéri

Il y a trois semaines, Luis Fernandez s'était rendu aux alentours du Parc des Princes pour suivre le cortège des supporters parisiens avant la seconde manche opposant le PSG au Borussia Dortmund (2-0). Une soirée inoubliable - pour la qualification comme pour l'ambiance. Sans savoir avec exactitude s'il a contracté le Covid-19 lors de ce rassemblement si spécial, Luis Fernandez, guéri après de longues journées de repos, a raconté son expérience de la maladie.

"J'ai eu des symptômes comme la perte de goût et d'odorat"

« J'étais un peu fatigué. J'ai eu des symptômes comme la perte de goût et d'odorat, sans toux ni fièvre, a-t-il détaillé dans des propos accordés au journal Le Parisien. Maintenant, cela va de mieux en mieux. J'ai même retrouvé la pêche". Précisant "ne pas s'être trop exposé", l'ex entraîneur du club de la capitale a pu retrouver la forme, par bonheur.



"J'en ai eu quelques symptômes. Pendant quinze jours, je n'ai pas pété la forme. J'ai vu le médecin, il m'a dit de rester au chaud et, voilà, c'est passé. Je ne sais pas si je l'ai chopé là ou ailleurs. Cette semaine-là, je suis allé au restaurant également et j'ai appris après que, dans ce lieu, il y avait eu quelques cas de coronavirus. C'est aussi une question de chance. Il y a trois semaines, on ne savait pas tout ce que l'on sait aujourd'hui. Je n'ai pas de regret", a conclu Luis Fernandez, confessant avoir "encore plus d'envie et de motivation qu'avant".