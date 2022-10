Le buteur de Manchester City, Erling Haaland, aurait pu jouer ce soir pour l’équipe d’en face en Ligue des champions, à savoir le FC Copenhague. Le Norvégien s'est entretenu avec le club de la capitale danoise, ainsi qu’avec Brondby, en 2017 lorsqu'il évaluait ses options avant de rejoindre le Molde FK.





Le père Alf-Inge a raconté cette anecdote à la presse anglaise : "Tant Brøndby que le FCK étaient intéressés. C'est un peu une coïncidence que nous ayons visité Brøndby, mais c'est le premier club qui nous a contactés. Je pense que Brøndby et le FCK auraient été de bons clubs pour Erling. Vous devez également vous rappeler que Copenhague est plus proche de Stavanger que Molde. Mais c'était Molde, ce qui était en grande partie dû à Ole Gunnar Solskjær et au fait que le club utilise de nombreux jeunes joueurs".

Haaland recalé par un compatriote

Haaland n’était pas très chaud pour rejoindre Copenhague, mais le club danois était également perplexe à l’idée de le faire signer. "On s’est mis d’accord pour des séances d'entraînement avec le FCK, mais cela ne s'est pas fait. Nous avons eu une discussion avec Ståle (Solbakken, entraîneur à l'époque), mais cela ne s'est jamais concrétisé par un contrat. Ståle était l'entraîneur de l'équipe première, mais si j'ai bien compris, il n'était pas pertinent pour Erling de faire partie de l'équipe première. Il y avait des gens dans le club qui le voulaient, mais il y en avait d'autres qui l'ont évalué différemment."



"Le FCK était et est un bon club, et nous leur souhaitons bonne chance, mais Molde a présenté une meilleure proposition, et nous avons choisi d'aller de l'avant avec eux, entre autres parce qu'il est devenu membre de leur équipe première", a conclu Haaland Sr.