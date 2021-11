Les jours d’Hugo à Lloris à Tottenham seraient comptés. Il y a quelques jours, le capitaine de l’équipe de France avait déclaré ne pas être préoccupé par sa situation en club. Pourtant, il a de quoi être inquiet. Antonio Conte, son nouveau coach chez les Spurs, songe à se séparer de lui au terme de la saison en cours.

Lloris doit se trouver un nouveau club

Selon le quotidien The Telegraph, l’entraineur italien n’est pas certain que Lloris puisse encore être performant sur la durée. Ainsi, plutôt que de prolonger, il pense à lui indiquer la porte de la sortie et faire venir un autre gardien à sa place. Son dévolu se serait porté sur Jordan Pickford, le dernier rempart d’Everton et de la sélection anglaise. Ce dernier pourrait être disponible pour un montant avoisinant les 30M€.

Cette nouvelle, si elle se confirme, aurait de quoi contrarier Lloris, qui est toujours resté fidèle aux Spurs. Il pourrait se sentir d’autant plus trahi que se présente une saison charnière, avec en point d’orgue la Coupe du Monde au Qatar. Même s’il est indiscutable en Bleu, il aurait préféré certainement ne pas avoir à changer de clubs à une période aussi cruciale.