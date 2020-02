Comment Lampard a convaincu Ziyech

Chelsea a essuyé une défaite nette face au Bayern Munich (0-3) mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions et semble déjà hors course pour la suite de la compétition. La bonne nouvelle, c'est que les Blues pourront bénéficier d'une grande dose de percussion dès l'été prochain, avec l'arrivée d'Hakim Ziyech.

Lampard a convaincu Ziyech

Dans une interview donnée au site officiel des Blues, l'international marocain raconte comment Frank Lampard l'a convaincu. « Il a joué un rôle important. On s'est beaucoup contacté dans les dernières semaines. Au début, on se téléphonait souvent, mais après nous avons beaucoup échangé de SMS, a raconté le joueur de 26 ans. Il m'a donné un bon sentiment et cela a beaucoup joué sur ma décision. »