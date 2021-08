🖋 Le Clermont Foot 63 a le plaisir de vous annoncer la prolongation de Cédric Hountondji jusqu'en juin 2024 ! 👊🔴🔵

. Le nouveau bail du défenseur court jusqu'en 2024. Alors que son contrat devrait arriver à expiration le 30 juin 2023, le longiligne international béninois et la direction du club auvergnat ont convenu d'une. Débarqué du Levski Sofia en 2019, l'Ecureuil n'a cessé de démontrer tout son talent. En 59 apparitions, le joueur de 27 ans a marqué un but et se trouve désormais considéré comme l'un des meilleurs défenseurs évoluant dans le championnat français selon le président du club clermontois, Ahmet Schaefer.Cédric Hountondji. "Je suis très heureux de poursuivre l'aventure jusqu'en 2024", a déclaré l'ancien Rennais sur le site du club après la signature de son nouveau bail. A quelques jours du démarrage de la Ligue 1, le club entraîné par Pascal Gastien affiche une totale confiance et, pour preuve, termine ses matchs de préparation sans avoir concédé la moindre défaite. Pour l'international béninois,. La mission commence dimanche (15h) sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.