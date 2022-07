Meilleur joueur du dernier exercice de la Bundesliga, Christopher Nkunku a logiquement suscité des convoitises de partout en cette période de mercato. Son nom a été mentionné en Angleterre et plus récemment en Espagne, avec un intérêt prétendu de la part du Real Madrid à son égard. Même s’il n’y est pas insensible, l’intéressé ne se laisse cependant pas déstabiliser par ces rumeurs. Et il n’a d’autres plans en tête que de poursuivre son parcours avec sa formation actuelle de Leipzig.

Nkunku veut être du voyage au Qatar

En conférence de presse jeudi, l’ancien Parisien a déclaré : « J'ai délibérément prolongé mon contrat à Leipzig. Je ne l'ai pas prolongé juste pour partir l'année prochaine. Je me sens très bien ici ! ». Voilà qui a le mérite d’être clair et à même de refroidir les ardeurs de ses différents courtisans.

Si Nkunku a privilégié la stabilité c’est aussi pour être sûr de garder sa place en équipe de France. Le brillant ailier veut à tout prix être dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde : « Je dois me battre pour ma place au Qatar. Bien sûr, le coach ne m'a pas encore dit que je serai là. C'est que je dois travailler. J'ai déjà commencé par ça ».